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Суд отказал Брэду Питту в сокрытии информации о его разводе с Джоли

Бывшая супруга актера с такими требованиями не обращалась

Американский суд отклонил запрос голливудского актера Брэда Питта о сокрытии деталей соглашения об опеке над его детьми с актрисой Анджелиной Джоли.

Как сообщает USA Today, артист собирается добиваться права на временную опеку над детьми, в его запросе говорилось о том, что он хочет засекретить документы бракоразводного процесса для защиты детей.

«Я чрезвычайно обеспокоен тем, что если судебные документы не будут засекречены, содержащаяся в них информация станет причиной непоправимого ущерба праву на неприкосновенность частной жизни наших детей», — пояснил Питт в своем запросе.

Судья отклонил запрос актера, так как тот не соответствовал требованиям.

Известно, что бывшая супруга Питта не требовала скрывать документы, однако юристы Питта не проконсультировались с адвокатами актрисы перед подачей ходатайства.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Суд отказал Брэду Питту в сокрытии информации о его разводе с Джоли

Бывшая супруга актера с такими требованиями не обращалась

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