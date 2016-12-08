Суд отказал Брэду Питту в сокрытии информации о его разводе с Джоли

Американский суд отклонил запрос голливудского актера Брэда Питта о сокрытии деталей соглашения об опеке над его детьми с актрисой Анджелиной Джоли.

Как сообщает USA Today, артист собирается добиваться права на временную опеку над детьми, в его запросе говорилось о том, что он хочет засекретить документы бракоразводного процесса для защиты детей.



«Я чрезвычайно обеспокоен тем, что если судебные документы не будут засекречены, содержащаяся в них информация станет причиной непоправимого ущерба праву на неприкосновенность частной жизни наших детей», — пояснил Питт в своем запросе.

Судья отклонил запрос актера, так как тот не соответствовал требованиям.

Известно, что бывшая супруга Питта не требовала скрывать документы, однако юристы Питта не проконсультировались с адвокатами актрисы перед подачей ходатайства.