Студенты опорного вуза Воронежа получили задержанные стипендии

Студенты Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) получили задержанные стипендии в полном объеме. Средства были выделены из внебюджетного фонда вуза.

Ранее около 7 тыс. студентов ВГТУ получили урезанную на 70% стипендию за ноябрь. В вузе это объяснили техническими причинами, связанными с задержкой зачисления денег на лицевой счет вуза федеральным казначейством, сообщает РИА «Воронеж».

Ранее в вузе сообщали, что при слиянии ВГТУ с Воронежским архитектурно-строительным университетом (ВГАСУ) произошло объединение их банковских счетов, во время которого возникли технические сложности.

ВГТУ получил статус опорного вуза в марте текущего года в результате объединения с ВГАСУ.