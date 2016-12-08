Караулова передавала вербовщику тайные знаки с помощью смайликов

Бывшая студентка МГУ Александра Иванова (Варвара Караулова) передавала вербовщику группировки ИГ (запрещена в РФ) знаки с помощью смайликов, заявил прокурор в Московском окружном военном суде.

По его словам, девушка продолжила переписку под контролем сотрудников спецслужб, но добавляла нехарактерные для предыдущей переписки смайлы. Это должно было стать сигналом, что она пишет не самостоятельно.

Прокурор отметил, что этот сигнал понял как адресат писем Саматов, так и сотрудники ФСБ.

«Предъявленное ей обвинение никак не связано ни с какими романтическими чувствами к тому или иному представителю ИГ. Она разделяла идеологию этой организации», — добавил представитель гособвинения, отметив, что считает вину девушки полностью доказанной, передает «РИА Новости».



Напомним, 27 мая прошлого года студентка сбежала из дома и вылетела в Стамбул, чтобы перебраться в Сирии и примкнуть к ИГ. Позже ее задержали сотрудники спецслужб при незаконном пересечении границы.

12 июня Караулову вернули родителям, 28 октября арестовали, а 10 ноября 2015 года предъявили ей официальное обвинение.

8 декабря в Московском окружном военном суде начались прения сторон по делу Карауловой.

