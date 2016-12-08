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МИД РФ: угрожая санкциями, Запад расписывается в политическом бессилии

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков напомнил о выражении «трусливый террористический акт»

Фото: РИА НОВОСТИ/Михаил Воскресенский

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Запад, угрожая России новыми санкциями за Сирию, расписывается в своем политическом бессилии.

«Если политики вновь пытаются угрожать нам санкциями, то это весьма саморазоблачительный шаг, он свидетельствует о полном политическом бессилии этой группы государств», — заявил Рябков, передает ТАСС.

Рябков также напомнил о выражении «трусливый террористический акт»:

«Вы знаете, как в американской и европейской политической лексике говорится: «трусливый террористический акт». Всегда это слово запоминалось. Вот это трусливое объявление о возможности новых санкций... кроме иронии и подтверждения нашей убежденности в собственной правоте, подобного рода сигналы не дают», — сказал замминистра.

Напомним, ранее Белый дом распространил совместное заявление глав США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Канады по Сирии. В документе сообщалось о готовности ввести санкции против физических и юридических лиц, которые поддерживают действующего президента САР Башара Асада.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

МИД РФ: угрожая санкциями, Запад расписывается в политическом бессилии

МИД РФ: угрожая санкциями, Запад расписывается в политическом бессилииЗамминистра иностранных дел России Сергей Рябков напомнил о выражении «трусливый террористический акт»

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