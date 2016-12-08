Житель Брянска предстанет перед судом за организацию казино на даче

Житель Брянска, подозреваемый в организации незаконного подпольного казино у себя на даче, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК по Брянской области.

По версии следствия, 31-летний мужчина летом 2014 года установил 11 игровых автоматов на своей даче, расположенной в одном из садоводческих товариществ Брянского района. Всех посетителей в игорный клуб привозили на автомобиле, о предстоящих играх их информировали по телефону.



Подпольное казино просуществовало до весны текущего года, после чего его ликвидировали, все игорные автоматы были изъяты. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». В настоящее время дело готовят для передачи в суд, сообщает NASHBRYANSK.RU.