Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Варвару Караулову могут отправить в колонию на пять лет

Именно такое наказание просит для бывшей студентки МГУ прокурор

Фото: АГН «Москва»/Андрей Никеричев

Государственное обвинение просит назначить бывшей студентке философского факультета МГУ Варваре Карауловой (сейчас девушку зовут Александра Иванова) наказание в виде пяти лет колонии общего режима и штрафа. Девушка обвиняется в попытке присоединиться к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

«Прошу назначить наказание Ивановой в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 150 тыс. рублей», — заявил в Московском окружном военном суде прокурор Михаил Резниченко в ходе прений сторон, передает ТАСС.

Резниченко также заявил, что вина Карауловой, по его мнению, доказана полностью, а ее намерения уехать в Сирию никак не связаны с влюбленностью.

Сейчас продолжаются прения сторон, в скором времени слово предоставят защите.

Читайте также: 

Караулова передавала вербовщику тайные знаки с помощью смайликов

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Варвару Караулову могут отправить в колонию на пять лет

Варвару Караулову могут отправить в колонию на пять летИменно такое наказание просит для бывшей студентки МГУ прокурор

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Нонна Каграманян

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке