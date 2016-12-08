Варвару Караулову могут отправить в колонию на пять лет

Государственное обвинение просит назначить бывшей студентке философского факультета МГУ Варваре Карауловой (сейчас девушку зовут Александра Иванова) наказание в виде пяти лет колонии общего режима и штрафа. Девушка обвиняется в попытке присоединиться к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

«Прошу назначить наказание Ивановой в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 150 тыс. рублей», — заявил в Московском окружном военном суде прокурор Михаил Резниченко в ходе прений сторон, передает ТАСС.

Резниченко также заявил, что вина Карауловой, по его мнению, доказана полностью, а ее намерения уехать в Сирию никак не связаны с влюбленностью.

Сейчас продолжаются прения сторон, в скором времени слово предоставят защите.

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