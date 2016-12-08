ЦСКА заработал €14,2 млн за участие в Лиге чемпионов

За участие в групповом турнире Лиги чемпионов ЦСКА получит не менее €14,2 млн. За то, что клуб вышел в эту стадию, он получит 12,7 млн, за три игры, сыгранных вничью, — 1,5 млн.

Данная сумма не является окончательной и еще может увеличиться, поскольку в ней не учтены поступления от реализации маркетинговых прав клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».

Команда заняла последнее место в группе Е, отыграв три игры вничью и потерпев четыре поражения.

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