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ЦСКА заработал €14,2 млн за участие в Лиге чемпионов

В конце сезона эта сумма может увеличиться

За участие в групповом турнире Лиги чемпионов ЦСКА получит не менее €14,2 млн. За то, что клуб вышел в эту стадию, он получит 12,7 млн, за три игры, сыгранных вничью, — 1,5 млн.

Данная сумма не является окончательной и еще может увеличиться, поскольку в ней не учтены поступления от реализации маркетинговых прав клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».

Команда заняла последнее место в группе Е, отыграв три игры вничью и потерпев четыре поражения.

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

ЦСКА заработал €14,2 млн за участие в Лиге чемпионов

В конце сезона эта сумма может увеличиться

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