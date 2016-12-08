Массовое отравление детей произошло в одном из якутских лицеев

Следственный комитет проверяет Октемский лицей-интернат в Якутии.



Там произошло массовое отравление детей. Госпитализирован 21 человек.



Пострадавшим от 7 до 14 лет. Они были доставлены в больницу накануне с диагнозом «острый гастроэнтерит» и с жалобами на рвоту и боли в животе. Сейчас медики оценивают их состояние как стабильное, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе СУ СКР по республике.

По факту случившегося могут быть заведены уголовные дела по ст. 293 УК («Халатность») и ст. 238 УК («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности»).

Следователям необходимо оценить действия персонала этого детского учреждения.