Мотострелков ЦВО снабдят РСЗО «Град» до конца года

Мотострелковую бригаду Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированную в Самарской области, оснастят реактивным системами залпового огня (РСЗО) «Град» до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

По данным НИА «Самара», военные получат около 10 комплексов вооружения на базе автомобиля повышенной проходимости «Урал». Данные реактивные системы используются для автоматизации системы управления наведением и огнем. С их помощью можно наносить залповый огонь по целям на расстоянии до 40 км.

Напомним, новая бригада мотострелков была сформирована в Самарской области в конце ноября. Она включает в себя мотострелковые, артиллерийские, разведывательные, инженерные и иные подразделения.