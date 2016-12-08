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Мотострелков ЦВО снабдят РСЗО «Град» до конца года

В соединение поступят около 10 единиц комплексов вооружений

Мотострелковую бригаду Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированную в Самарской области, оснастят реактивным системами залпового огня (РСЗО) «Град» до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

По данным НИА «Самара», военные получат около 10 комплексов вооружения на базе автомобиля повышенной проходимости «Урал». Данные реактивные системы используются для автоматизации системы управления наведением и огнем. С их помощью можно наносить залповый огонь по целям на расстоянии до 40 км.

Напомним, новая бригада мотострелков была сформирована в Самарской области в конце ноября. Она включает в себя мотострелковые, артиллерийские, разведывательные, инженерные и иные подразделения.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Мотострелков ЦВО снабдят РСЗО «Град» до конца года

В соединение поступят около 10 единиц комплексов вооружений

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