СМИ: «Эвертон» сделал предложение полузащитнику «Зенита» Витселю

Ливерпульский клуб «Эвертон» предложил игроку «Зенита» Акселю Витселю контракт, сообщают СМИ. Клуб предлагает уроженцу Бельгии трехлетнее соглашение с окладом примерно £3,5 млн.

При этом «Зенит» хочет выручить за 27-летнего полузащитника не меньше €7 млн. Контракт у Витселя истекает летом 2017 года, передает «Федеральное агентство новостей».

В случае, если стороны договорятся, «Зенит» не станет возражать против ухода полузащитника уже зимой.

Ранее «Эвертон» уже интересовался кандидатурой Витселя, но тогда основным претендентом на полузащитника был «Ювентус», который и сейчас заинтересован в бельгийце, но уже рассматривает другие кандидатуры и не может договориться с «Зенитом» о сумме отступных.



Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram.

