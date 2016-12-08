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СМИ: «Эвертон» сделал предложение полузащитнику «Зенита» Витселю

Контракт у 27-летнего футболиста заканчивается уже летом 2017 года

Ливерпульский клуб «Эвертон» предложил игроку «Зенита» Акселю Витселю контракт, сообщают СМИ. Клуб предлагает уроженцу Бельгии трехлетнее соглашение с окладом примерно £3,5 млн.

При этом «Зенит» хочет выручить за 27-летнего полузащитника не меньше €7 млн. Контракт у Витселя истекает летом 2017 года, передает «Федеральное агентство новостей».

В случае, если стороны договорятся, «Зенит» не станет возражать против ухода полузащитника уже зимой.

Ранее «Эвертон» уже интересовался кандидатурой Витселя, но тогда основным претендентом на полузащитника был «Ювентус», который и сейчас заинтересован в бельгийце, но уже рассматривает другие кандидатуры и не может договориться с «Зенитом» о сумме отступных.

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

СМИ: «Эвертон» сделал предложение полузащитнику «Зенита» Витселю

Контракт у 27-летнего футболиста заканчивается уже летом 2017 года

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