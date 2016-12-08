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Нандо Де Коло вернется в строй к игре с «Барселоной»

В ближайшее время лидер ЦСКА приступит к полноценным тренировкам

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло восстановился от повреждения, полученного в матче Евролиги с «Дарушафакой». По информации «Известий» 29-летний игрок приступит к полноценным тренировкам сразу после возвращения команды из Милана. Ожидается, что французский баскетболист сможет помочь армейцам в домашнем матче с «Барселоной» (16 декабря). 

Срок восстановления Де Коло занял меньше месяца. Напомним, что 17 ноября у лидера армейцев было выявлено повреждение мышцы задней поверхности бедра. 

Возвращение Де Коло практически совпадает с предоставлением отдыха другому лидеру ЦСКА — Милошу Теодосичу. По информации Eurohoops в ближайшее время сербский защитник не будет выходить на площадку из-за чрезмерной усталости. Изначально ЦСКА планировал освободить Теодосича от двух матчей, однако реабилитационный период может растянуться на месяц. 

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Нандо Де Коло вернется в строй к игре с «Барселоной»

В ближайшее время лидер ЦСКА приступит к полноценным тренировкам

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