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Уголовное дело завели по факту взрыва на траулере из Владивостока

В результате ЧП, произошедшего еще 7 ноября, погиб один человек и двое пострадали

Следственные органы Владивостока возбудили уголовное дело по факту взрыва на борту рыболовецкого траулера «Новоульяновск» в Охотском море.

Этому предшествовала процессуальная проверка, она проводилась по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Теперь следователи должны установить и доказать вину должностных лиц, которые нарушили правила эксплуатации судна, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России.

Как писали «Известия», 7 ноября на борту траулера «Новоульяновск» взорвался картер главного двигателя. Из-за этого начался пожар. Погиб моторист, еще один моторист и механик пострадали.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Уголовное дело завели по факту взрыва на траулере из Владивостока

В результате ЧП, произошедшего еще 7 ноября, погиб один человек и двое пострадали

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