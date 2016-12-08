Уголовное дело завели по факту взрыва на траулере из Владивостока

Следственные органы Владивостока возбудили уголовное дело по факту взрыва на борту рыболовецкого траулера «Новоульяновск» в Охотском море.



Этому предшествовала процессуальная проверка, она проводилась по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Теперь следователи должны установить и доказать вину должностных лиц, которые нарушили правила эксплуатации судна, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России.

Как писали «Известия», 7 ноября на борту траулера «Новоульяновск» взорвался картер главного двигателя. Из-за этого начался пожар. Погиб моторист, еще один моторист и механик пострадали.