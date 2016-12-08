Штрафы для болельщиков могут вырасти в два раза

За грубое нарушение правил поведения на спортивных матчах болельщикам теперь может грозить крупный штраф и даже административный арест. Законопроект, ужесточающий наказание за неприемлемое поведение предложило правительство России.

Таким образом, законопроект предлагает «установить административную ответственность за грубое правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Кроме того, необходимо обозначить критерии определения степени вины нарушителей дисциплины, а также какие из нарушений правил поведения относить к грубым.

Минимальный штраф за грубые нарушения предложено увеличить в 2 раза, то есть, с 20 тыс. рублей он вырастит до 40 тыс. рублей. Максимальный штраф может увеличиться до 50 тыс. рублей. Также, законопроект предусматривает административный арест до 15 суток – эта мера будет применяться за нарушение болельщиком запрета на посещение спортивных мероприятий, сообщает телеканал «360».

Иностранным гражданам и людям без гражданства за повторное нарушение правил поведения будет грозить штраф в размере до 10-20 тыс. рублей с выдворением из страны.