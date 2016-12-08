Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Кубань могут закрыть на карантин

Чума свиней развивается в регионе слишком быстро, считают в Россельхознадзоре

Россельхознадзор предлагает установить карантин на всей территории Кубани. Причина — быстрое распространение африканской чумы свиней.

В частности, за прошедший месяц на территории Краснодарского края было зафиксировано 10 вспышек АЧС. Сейчас карантин введен в трех районах — Павловском, Красноармейском и Тихорецком.

Вспышки заболевания сейчас зарегистрированы еще в восьми районах края и в Сочи.

В Россельхознадзоре меры местных властей по борьбе с этим заболеванием считают недостаточными, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Как отмечает агентство, ввод карантинных мер на территории всего региона приведет к ограничению экспорта сельхозпродукции.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Кубань могут закрыть на карантин

Чума свиней развивается в регионе слишком быстро, считают в Россельхознадзоре

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Нонна Каграманян

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке