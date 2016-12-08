Кубань могут закрыть на карантин

Россельхознадзор предлагает установить карантин на всей территории Кубани. Причина — быстрое распространение африканской чумы свиней.



В частности, за прошедший месяц на территории Краснодарского края было зафиксировано 10 вспышек АЧС. Сейчас карантин введен в трех районах — Павловском, Красноармейском и Тихорецком.

Вспышки заболевания сейчас зарегистрированы еще в восьми районах края и в Сочи.

В Россельхознадзоре меры местных властей по борьбе с этим заболеванием считают недостаточными, сообщает ИА KrasnodarMedia.



Как отмечает агентство, ввод карантинных мер на территории всего региона приведет к ограничению экспорта сельхозпродукции.