Жители амурского поселка просят отменить занятия в школах

Жители амурского города Тында просят отменить занятия в школах.



Они говорят, что в регионе сейчас стоят сильнейшие морозы, и дети могут замерзнуть по пути на уроки. Им непонятно половинчатое решение местной администрации о том, что школьники могут учиться в эти дни по желанию. Страдает образовательный процесс. Когда не ходят на занятия одни, другие продолжают обучение. Уроки необходимо отменить для всех, сообщает ИА «Амур.инфо».

В мэрии Тынды между тем агентству объяснили, что администрация вправе устанавливать свободное посещение уроков от минус 40C. Раньше школы закрывали, когда температура опускалась ниже 50 градусов, теперь такой нормы нет. А минус 40 градусов для этого региона — не такие большие морозы. Поэтому и было принято решение оставить на усмотрение родителей посещение учебных заведений их детьми.

Уточним, сейчас в Тынде дневные температуры в пределах минус 30 градусов, и минус 40 на ближайшую неделю не прогнозируется.