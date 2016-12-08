Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Двух граждан Украины заочно обвинили в похищении военнослужащих РФ

Следствие установило причастность к этому преступлению украинцев Романа Ткаченко и Сергея Павленко

Двум гражданам Украины заочно предъявили обвинение в причастности к похищению российских военнослужащих в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, установлена причастность к этому преступлению граждан Украины — Романа Ткаченко и Сергея Павленко.

Как установили следователи, оба фигуранта дела проходили службу в украинской армии: Павленко — в должности начальника автомобильного склада взвода обеспечения Харьковского университета воздушных сил, Ткаченко — начальника курса слушателей заочного обучения факультета последипломного образования этого же вуза.

Следствие считает, что в 2016 году они вступили в сговор с представителями силовых структур Украины для похищения российских военных, ранее имевших украинское гражданство и служивших в вооруженных силах этой страны.

В соцсетях Павленко и Ткаченко сообщили, российским военным Александру Баранову и Максиму Одинцову, которые ранее учились в указанном вузе, что могут помочь с получением подлинников документов об образовании. Для этого россиян убедили пересечь границу РФ с Украиной.

«После того как Баранов и Одинцов оказались на украинской территории, представители силовых структур Украины сразу же захватили их, посадили в автомобиль и увезли на территорию Украины и в настоящее время удерживают в СИЗО», — сообщили в СК РФ.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Двух граждан Украины заочно обвинили в похищении военнослужащих РФ

Следствие установило причастность к этому преступлению украинцев Романа Ткаченко и Сергея Павленко

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Вся инфографика

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Нонна Каграманян

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке