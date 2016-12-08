Двух граждан Украины заочно обвинили в похищении военнослужащих РФ

Двум гражданам Украины заочно предъявили обвинение в причастности к похищению российских военнослужащих в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, установлена причастность к этому преступлению граждан Украины — Романа Ткаченко и Сергея Павленко.

Как установили следователи, оба фигуранта дела проходили службу в украинской армии: Павленко — в должности начальника автомобильного склада взвода обеспечения Харьковского университета воздушных сил, Ткаченко — начальника курса слушателей заочного обучения факультета последипломного образования этого же вуза.

Следствие считает, что в 2016 году они вступили в сговор с представителями силовых структур Украины для похищения российских военных, ранее имевших украинское гражданство и служивших в вооруженных силах этой страны.

В соцсетях Павленко и Ткаченко сообщили, российским военным Александру Баранову и Максиму Одинцову, которые ранее учились в указанном вузе, что могут помочь с получением подлинников документов об образовании. Для этого россиян убедили пересечь границу РФ с Украиной.

«После того как Баранов и Одинцов оказались на украинской территории, представители силовых структур Украины сразу же захватили их, посадили в автомобиль и увезли на территорию Украины и в настоящее время удерживают в СИЗО», — сообщили в СК РФ.