Вологодская область будет сотрудничать с Белоруссией в сфере экономики, сельского хозяйства, культуры и образования. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Вологодской области.

По данным Cpv.Ru, стороны заключили соглашение в рамках международной выставки «Российский лес». Его действие предусмотрено на три года.

Вологодская область и Белоруссия ведут сотрудничество почти 10 лет в химической, машиностроительной, металлургической, сельскохозяйственной и лесопромышленной отраслях. Кроме того, стороны сотрудничают в области образования, здравоохранения, проводят совместные спортивные состязания и культурные мероприятия, организовывают выставки, ярмарки и дискуссии. Внешнеторговый оборот двух стран в прошлом году составил $269,8 млн.

В настоящее время власти региона готовы простимулировать проекты в совместном развитии малого и среднего бизнеса.