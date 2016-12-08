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Вологодская область будет сотрудничать с Белоруссией

Стороны заключили соглашение на ближайшие три года

Вологодская область будет сотрудничать с Белоруссией в сфере экономики, сельского хозяйства, культуры и образования. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Вологодской области.

По данным Cpv.Ru, стороны заключили соглашение в рамках международной выставки «Российский лес». Его действие предусмотрено на три года.

Вологодская область и Белоруссия ведут сотрудничество почти 10 лет в химической, машиностроительной, металлургической, сельскохозяйственной и лесопромышленной отраслях. Кроме того, стороны сотрудничают в области образования, здравоохранения, проводят совместные спортивные состязания и культурные мероприятия, организовывают выставки, ярмарки и дискуссии. Внешнеторговый оборот двух стран в прошлом году составил $269,8 млн.

В настоящее время власти региона готовы простимулировать проекты в совместном развитии малого и среднего бизнеса.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Вологодская область будет сотрудничать с Белоруссией

Стороны заключили соглашение на ближайшие три года

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