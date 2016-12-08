Выживший в авиакатастрофе игрок «Шапекоэнсе» поблагодарил фанатов

Игрок «Шапекоэнсе» Алан Русшел, которому удалось выжить в авиакатастрофе, поблагодарил болельщиков за поддержку. Сейчас защитник проходит курс реабилитации и уже начал делать первые шаги. В результате крушения футболист получил множественные переломы.

«Спасибо всем, кто переживал за меня и беспокоился за мое здоровье. Хочу сказать, что я хорошо восстанавливаюсь. Скоро вернусь в Бразилию, чтобы завершить реабилитацию. Спасибо всем, кто остался неравнодушен», — сказал Русшел, передает Mirror.

Напомним, самолет авиакомпании «Ламиа» потерпел крушение в Колумбии 29 ноября. В результате трагедии 19 игроков «Шапекоэнсе» погибли.

Ранее «Известия» сообщали, что генеральный директор «Ламиа» был арестован в Боливии.

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