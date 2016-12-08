В Германии шокированы: мигрант пинком спустил немку с лестницы. Видео

Мигрант жестоко атаковал девушку в метрополитене Берлина, столкнув ее с лестницы сильнейшим пинком в спину, после чего пострадавшая пролетела половину ступеней, больно ударившись головой. Акт неоправданной агрессии запечатлели камеры видеонаблюдения.



Немецкая общественность шокирована циничным нападением мигранта на прохожую, пишут Дни.Ру.



На кадрах видно, как мужчина, держащий в одной руке сигарету, а в другой — бутылку, подходит сзади к спускающейся по лестнице девушке и бьет ее мощным ударом ноги в спину. Пострадавшая пролетает несколько метров и падает на нижнюю площадку.



Злоумышленник и его приятели уходят с места происшествия, захватив упавшую бутылку. Им даже в голову не приходит помочь девушке. Первую помощь оказывают пострадавшей пассажиры метро.



По неподтвержденной пока информации, нападение совершил член «Афганского движения».



В полиции Берлина заявили: совершенно очевидно, что 26-летняя девушка на атаку мигрантов не провоцировала, передает «Федеральное агентство новостей».

