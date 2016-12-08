Бунин и Чехов от Никиты Михалкова

Выпускники первого потока Академии Никиты Михалкова показали широкой публике дипломный спектакль — «Метаморфозы». Прежде его могли увидеть только свои — закрытый прогон состоялся летом в Театре киноактера. Но фанаты Никиты Сергеевича написали публичную петицию, требуя явить искусство народу. Режиссер пошел театралам навстречу.



«Метаморфозы» собраны из этюдов — актерских упражнений на материале прозы Бунина и Чехова. Рассказы артисты выбирали сами, как и режиссерское решение. Так, рассказ Бунина «Месть» стал абсурдистской комедией, а сатира Чехова на бюрократию и кумовство «Без места» — водевилем с элементами оперы-буффа.



Спектакль больше напоминал кинофильм — Михалков подчеркнул, что он не театральный режиссер. Художник-постановщик Юрий Купер как будто специально отгородил сцену от зрителя прозрачным экраном, на который транслировались мультимедийные декорации.

— Особенность работы Никиты Сергеевича в том, что он рассматривает актерский процесс с позиции кино, детально прорабатывает каждую сцену, принимает твои правила игры, направляет, куда нужно. Словом, делает всё, чтобы актеру было комфортно, — объяснила режиссерский замысел артистка Кристина Дасарская.

О своих педагогических принципах рассказал и сам Михалков — каждый новый этюд предваряло его вступление. Кроме того, перед началом постановки публике показали нарезку из видеосъемок репетиций. Вот Михалков плачет, чтобы задать правильное настроение, вот чуть ли не падает со стула, показывая актеру, как передать характер, а вот провоцирует артистку — тащит девушку за волосы и зажимает ей рот: в работе над образом все средства хороши.



Спектакль обозначен как «открытая репетиция», сам режиссер настаивает на определении «лаборатория», подчеркивая незавершенность, эскизность процесса.



— Мы сегодня первый раз увидели эту сцену, — пояснил Михалков. — Мы рисковали, не было уверенности в результате. Ведь художник тем и отличается от ученого, что не выдвигает в эксперименте никаких гипотез, а ныряет с головой. Пусть и расхлебывает потом. Но даже если бы ничего не вышло — была бы польза, потому что актеры получили удовольствие. А если от этого адского труда актер не получает удовольствия, ему лучше вообще не играть.

Михалков обещает, что «Метаморфозы» станут брендом академии. В будущем на место сегодняшних выпускников придут артисты следующих потоков. Новые показы запланированы на 2017 год на сцене Театра Маяковского.