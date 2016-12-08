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Жертвами ДТП в Рязанской области стали пять человек

На автодороге Москва– Астрахань столкнулись грузовик и легковой автомобиль

Жертвами ДТП с участием иномарки и фуры в Рязанской области стали пять человек. Трагедия произошла в четверг утром на автотрассе «Каспий».

На 268-м км автодороги Москва–Астрахань около 9.30 столкнулись грузовой автомобиль MAN и легковой Volkswagen. По неподтвержденным данным, водитель иномарки автомобиля потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и четыре пассажира Volkswagen, передает РИА «7 новостей».

Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Жертвами ДТП в Рязанской области стали пять человек

На автодороге Москва– Астрахань столкнулись грузовик и легковой автомобиль

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