Жертвами ДТП в Рязанской области стали пять человек

Жертвами ДТП с участием иномарки и фуры в Рязанской области стали пять человек. Трагедия произошла в четверг утром на автотрассе «Каспий».



На 268-м км автодороги Москва–Астрахань около 9.30 столкнулись грузовой автомобиль MAN и легковой Volkswagen. По неподтвержденным данным, водитель иномарки автомобиля потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и четыре пассажира Volkswagen, передает РИА «7 новостей».

Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.

