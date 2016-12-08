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Четверг,
8 декабря
2016 года
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Военную американскую базу построят в Израиле

Строительство может начаться около города Хайфа

Военная база США может быть построена на территории Израиля уже в ближайшие годы. Задачей контингента, который разместится на американской военной базе, станет противодействие вооруженным силам, действующим в регионе.

Базу разместят около Хайфы, информирует «Интерфакс» со ссылкой на арабское СМИ. США является гарантом морской безопасности Израиля в силу закона о полномочиях в области национальной обороны. Документ действует до 2021 года.

Ранее министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман заявил, что правительство страны не поддерживает действия на Ближнем Востоке без учетов российских интересов.

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Военную американскую базу построят в Израиле

Строительство может начаться около города Хайфа

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