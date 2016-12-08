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Памфилова: досрочные президентские выборы в 2017 году невозможны

По словам председателя Центризбиркома, голосование состоится в марте 2018 года

Председателя Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что проведение досрочных президентских выборов в России в 2017 году технически невозможно.

По ее словам, голосование, как и запланировано, состоится в марте 2018 года.

«Это невозможно уже технически по разным причинам. Поэтому я глубоко уверена, что выборы, как я понимаю и даже смею утверждать, состоятся в определенное законом время, то есть в марте 2018 года», — ответила Памфилова на вопрос журналистов о возможности проведения досрочных президентских выборов в РФ, передает «Интерфакс».

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Памфилова: досрочные президентские выборы в 2017 году невозможны

По словам председателя Центризбиркома, голосование состоится в марте 2018 года

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