Памфилова: досрочные президентские выборы в 2017 году невозможны

Председателя Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что проведение досрочных президентских выборов в России в 2017 году технически невозможно.



По ее словам, голосование, как и запланировано, состоится в марте 2018 года.



«Это невозможно уже технически по разным причинам. Поэтому я глубоко уверена, что выборы, как я понимаю и даже смею утверждать, состоятся в определенное законом время, то есть в марте 2018 года», — ответила Памфилова на вопрос журналистов о возможности проведения досрочных президентских выборов в РФ, передает «Интерфакс».