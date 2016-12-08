В Чувашии семья из шести человек отравилась угарным газом

Семья из шести человек отравилась угарным газом в Чувашии. Инцидент произошел в ночь на четверг в городе Козловке.



В больницу доставили четверых взрослых и двое детей. Медиков на место происшествия вызвали сами пострадавшие.



По предварительной информации, жильцы дома прибавили газовое отопление из-за холодов. Охладившиеся продукты горения газа пошли обратно в помещение. Неполадок в работе газового оборудования не обнаружено, пишет ИА «Сусанин».



По данным республиканского минздрава, трое взрослых были госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще один взрослый и двое детей 2000 и 2008 годов рождения поступили в состоянии средней степени тяжести.



В настоящее время состояние четверых пострадавших оценивается как удовлетворительное. Двое взрослых переведены в токсикологическое отделение.