Матвиенко: борьба с коррупцией не должна быть салютом по воробьям

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что меры по выявлению

взяток не должны распространяться на всех чиновников.



— Коллеги, предпринимая шаги по борьбе с коррупцией, мы всегда обязаны помнить,

что они должны реально способствовать выявлению и устранению коррупционных

правонарушений. Соответствующие меры надо распространять главным образом

на лиц, которые замещают коррупционно опасные должности. А не на всех подряд

государственных служащих, — обратилась сенатор к членам президиума Совета

законодателей.

По мнению сенатора, вопрос противодействия конфликту интересов — один из важнейших при борьбе с коррупцией.

— Тем не менее уже наметились и проблемы, значительная часть претензий к 285-му

закону связана с тем, что он не учитывает специфику парламентской работы, — пояснила она.



В документе не учитывается применение понятий «конфликт интересов» и «личная

заинтересованность» относительно осуществления депутатских полномочий, отметила Матвиенко.

— Депутаты принимают правовые акты, направленные на социальную поддержку отдельных

категорий граждан, территорий, отраслей экономики, принимают решение о распределении бюджетных средств. Формально по закону в данных действиях можно предполагать признаки личной заинтересованности, — не исключила сенатор. — Затевая любые новшества в этой сфере, надо сконцентрировать внимание на действительно коррупционно опасных направлениях, а не устраивать парадный салют по воробьям, — заключила она.

Федеральный закон о внесении изменений в отдельные нормативные акты, определяющий круг лиц, обязанных заявлять о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, вступил в силу в октябре 2015 года. Согласно документу, под действие закона попадают депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, председатель

ЦБ и генпрокурор.

