Матвиенко: борьба с коррупцией не должна быть салютом по воробьям

Спикер СФ считает, что закон о конфликте интересов не учитывает специфику парламентской работы
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что меры по выявлению
взяток не должны распространяться на всех чиновников.
— Коллеги, предпринимая шаги по борьбе с коррупцией, мы всегда обязаны помнить,
что они должны реально способствовать выявлению и устранению коррупционных
правонарушений. Соответствующие меры надо распространять главным образом
на лиц, которые замещают коррупционно опасные должности. А не на всех подряд
государственных служащих, — обратилась сенатор к членам президиума Совета
законодателей.
По мнению сенатора, вопрос противодействия конфликту интересов — один из важнейших при борьбе с коррупцией.
— Тем не менее уже наметились и проблемы, значительная часть претензий к 285-му
закону связана с тем, что он не учитывает специфику парламентской работы, — пояснила она.
В документе не учитывается применение понятий «конфликт интересов» и «личная
заинтересованность» относительно осуществления депутатских полномочий, отметила Матвиенко.
— Депутаты принимают правовые акты, направленные на социальную поддержку отдельных
категорий граждан, территорий, отраслей экономики, принимают решение о распределении бюджетных средств. Формально по закону в данных действиях можно предполагать признаки личной заинтересованности, — не исключила сенатор. — Затевая любые новшества в этой сфере, надо сконцентрировать внимание на действительно коррупционно опасных направлениях, а не устраивать парадный салют по воробьям, — заключила она.
Федеральный закон о внесении изменений в отдельные нормативные акты, определяющий круг лиц, обязанных заявлять о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, вступил в силу в октябре 2015 года. Согласно документу, под действие закона попадают депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, председатель
ЦБ и генпрокурор.