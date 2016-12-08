Беловежская Пуща: поиск выхода из «новоогаревского тупика»

8 декабря 1991 года, 25 лет назад, Россия, Украина и Белоруссия в Беловежской Пуще подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств и роспуске СССР. В течение следующих нескольких недель его поддержали еще 11 союзных республик — и Советский Союз, созданный в 1922 году, перестал существовать.



«Известия» вспомнили, что предшествовало подписанию исторического соглашения и что известно о встрече в Беловежской Пуще.

Системный кризис

К концу 1980-х годов на фоне системного кризиса всей государственной системы Советского Союза обострились внутренние конфликты в республиках — в 1986 году крупные межнациональные столкновения произошли в Якутске и Алма-Ате, в 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область заявила о намерении выйти из состава Азербайджанской ССР, между Арменией и Азербайджаном начался нагорнокарабахский конфликт. Остальные республики всё чаще говорили о желании получить независимость — одними из первых об этом заявили страны Прибалтики.

Возглавлявший СССР Михаил Горбачев принял решение заменить федерацию субъектов, наделенных различными статусами, которую к тому моменту представлял Советский Союз, более мягкой конфедерацией. По решению президента СССР в марте 1991 года состоялся Всесоюзный референдум по этому вопросу. По решению местного руководства референдум не проводился в Литве, Эстонии, Латвии, Грузии, Молдавии и Армении. В остальных республиках большая часть населения высказалась за сохранение Советского Союза.

Первый неподписанный договор



По итогам плебисцита был подготовлен новый проект уже обсуждавшегося к тому моменту Союзного договора, получившего название «огаревский» — именно в Ново-Огарево проходили переговоры между президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентами девяти из 15 союзных республик. Согласно этому договору, аббревиатуру СССР в названии государства предполагалось сохранить, заменив, однако, в расшифровке слово «социалистических» на «суверенных».



Фото: ТАСС/Виталий Созинов, Геннадий Хамельянин

Подписание договора было назначено на 20 августа: 2 августа Михаил Горбачев заявил по Центральному телевидению, что договор будет подписан сначала РСФСР, Казахстаном и Узбекистаном, а позднее — остальными республиками. Сам текст договора был опубликован 16 августа. А в ночь с 18 на 19 августа начался августовский путч: несколько членов высшего руководства страны, в число которых вошли Геннадий Янаев и Дмитрий Язов, ввели в стране чрезвычайное положение и потребовали отстранить от власти Михаила Горбачева. По мнению инициаторов ГКЧП, подписание договора могло привести к распаду СССР. Большая часть населения выступила против путча, 21-го августа ГКЧП был распущен.

Парад независимости

Путч, организаторы которого стремились предотвратить распад СССР, только ускорил дело — подписание Союзного договора было сорвано, в Ново-Огарево началась работа над созданием нового варианта документа, отвечавшего требованиям текущей ситуации. Которая к тому моменту стремительно менялась.



Одна за другой республики провозглашали независимость: 24 августа об этом заявила Украина, 25-го – Белоруссия, 27-го – Молдавия, 30-го – Азербайджан. 31 августа о независимости заявили Киргизия и Узбекистан. 5 сентября V съезд народных депутатов СССР принял закон, регулирующий управление государством в переходный период, фактически признав ликвидацию Советского Союза в его действующей форме.



В ноябре главы семи из 15 союзных республик (России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана) и президент СССР Михаил Горбачев сделали заявление о намерении заключить договор о создании союза суверенных государств.

Второй неподписанный договор

Но подписание договора вновь не состоялось — 1 декабря на Украине прошел референдум, по итогам которого жители страны поддержали принятое в августе решение о ее независимости.



Президент РСФСР Борис Ельцин заявил о признании независимости Украины. Текст Союзного договора, подписание которого было назначено на 9 декабря, потребовал новых согласований с учетом выхода Украины из состава участников. 6 декабря Борис Ельцин прибыл к Михаилу Горбачеву для консультаций, после чего назвал заключение договора в этих условиях невозможным.

Встреча в Беловежской Пуще

На следующий день президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Сергей Шушкевич от имени России, Украины и Белоруссии, а также представители высшего руководства этих стран собрались в белорусской Беловежской Пуще. 8 декабря они подписали документы о создании Содружества Независимых Государств и роспуске СССР, которые вошли в историю как «Беловежские соглашения».

Был ли текст документа подготовлен заранее, точно неизвестно до сих пор. Официально поводом для встречи стало обсуждение вопросов нефти и газа. Участники встречи впоследствии настаивали на том, что заготовок у них не было.

«Даже собираясь в Беловежской Пуще по моему приглашению, мы изначально не намеревались принимать решение о выходе из СССР. Таких заготовок не было ни у меня и нашей делегации, ни, думаю, и у других тоже», — вспоминал позднее Сергей Шушкевич.

Леонид Кравчук позже отмечал, что, хотя текста документа, по его словам, подготовлено не было, общая тема переговоров была очевидна.



«Тема вначале была названа так: собраться и принять какую-то декларацию или заявление, что новоогаревский процесс зашел в тупик и что нам надо искать какие-то новые подходы, решения», — вспоминал он.



Подписанное в Беловежской Пуще соглашение в течение 10–12 декабря было ратифицировано Украиной, Белоруссией и Россией, 21 декабря к нему присоединились еще 11 бывших союзных республик. 25 декабря Михаил Горбачев заявил об уходе с поста президента СССР. К этому моменту над Кремлем уже четыре дня вместо флага Советского Союза развевался флаг Российской Федерации.