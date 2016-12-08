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Этап Кубка мира по сноуборду не состоится в Казани

Причиной тому стали финансовые трудности местного оргкомитета

В Казани отменили проведение этапа Кубка мира по сноуборду и параллельному гигантскому слалому.

По словам президента Федерации сноуборда Дениса Тихомирова, причиной отмены проведения турнира стали финансовые проблемы местного оргкомитета.

«Этап в Казани был отменен из-за финансовых трудностей местного оргкомитета. Международная федерация лыжных видов спорта расстроилась, но сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы найти замену. Очень надеемся сохранить этап», — приводит слова Тихомирова ProKazan.ru.

Мероприятие должно было состояться в Казани в феврале 2017 года.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Этап Кубка мира по сноуборду не состоится в Казани

Причиной тому стали финансовые трудности местного оргкомитета

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