Боксер Денис Лебедев сломал кисть и проходит обследование в госпитале

Серьезных травм у бойца нет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Российский боксер-тяжеловес Денис Лебедев после боя с Муратом Гассиевым проходит штатное обследование в госпитале имени Бурденко. Спортсмен сломал кисть в одном из первых раундов поединка за звание чемпиона мира по версии IBF, в котором потерпел поражение.
«У бойца нет серьезных травм, угрозы здоровью отсутствуют», — цитирует телеканал «Звезда» заявление представителя боксера из компании «Мир бокса».
По словам руководителя компании Андрея Рябинского, в госпитале 37-летний боксер находится в целях профилактики.
«Лебедев находится в госпитале Бурденко, проходит стандартную диспансеризацию после тяжелого боя, когда был нокдаун. У него есть небольшая травма руки, никаких тяжелых травм нет, он сломал кисть в одном из первых раундов», — цитирует ТАСС Рябинского.
Напомним, поединок между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым состоялся 3 декабря. Поединок длился 12 раундов. Лебедев проиграл бой за звание чемпиона мира по версии IBF.
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