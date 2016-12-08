Боксер Денис Лебедев сломал кисть и проходит обследование в госпитале

Российский боксер-тяжеловес Денис Лебедев после боя с Муратом Гассиевым проходит штатное обследование в госпитале имени Бурденко. Спортсмен сломал кисть в одном из первых раундов поединка за звание чемпиона мира по версии IBF, в котором потерпел поражение.

«У бойца нет серьезных травм, угрозы здоровью отсутствуют», — цитирует телеканал «Звезда» заявление представителя боксера из компании «Мир бокса».

По словам руководителя компании Андрея Рябинского, в госпитале 37-летний боксер находится в целях профилактики.

«Лебедев находится в госпитале Бурденко, проходит стандартную диспансеризацию после тяжелого боя, когда был нокдаун. У него есть небольшая травма руки, никаких тяжелых травм нет, он сломал кисть в одном из первых раундов», — цитирует ТАСС Рябинского.



Напомним, поединок между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым состоялся 3 декабря. Поединок длился 12 раундов. Лебедев проиграл бой за звание чемпиона мира по версии IBF.