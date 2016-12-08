Петербургские защитники животных спасли енотов и ушастую сову

В Санкт-Петербурге защитники животных спасли енота-полоскуна и ушастую сову. В городе на Неве прошли рейды комитета по природопользованию и полицейских.



Инспекторы конфисковали животных у уличных фотографов. Возле храма Спаса-на-Крови изъяли ушастую сову и енота-полоскуна. Еще двух енотов забрали с Дворцовой площади, передает ИА «Невские новости».



В комитете по природопользованию сообщили, что все животные были в очень плохом состоянии и без документов. У ушастой совы нет хвоста и подрезаны крылья. У енотов отмечается линька, нехарактерная для этого сезона. Зоозащитники отметили, что это является следствием плохого содержания.

Сообщается, что птицу после после обследования могут отпустить на волю. Енотов передадут зоопаркам.