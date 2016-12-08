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Продуктовая корзина в Курской области признана самой дешевой в России

Такой показатель регион удерживает на протяжении четырех лет благодаря конкуренции

Продуктовая корзина в Курской области признана самой дешевой в России. Соответствующие данные обнародовал Росстат.

Стоимость минимального набора продуктов питания в регионе по итогам ноября составила 2979 рублей, что на четверть меньше, чем средняя цена по стране, — 3715 рублей. Значительное влияние на стоимость потребительской корзины оказывают цены на мясную, молочную продукцию, хлебобулочные изделия и овощи.

Как отметили в пресс-службе областной администрации, данные показатели в регионе удается демонстрировать на протяжении четырех лет благодаря высокой конкуренции.

По сравнению с соседними регионами, самыми дешевыми в Курской области остаются говядина, свинина, мясо птицы, сосиски, консервы мясные, маргарин, сахар, хлеб, рис, картофель и помидоры, сообщает KurskCity.ru.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Продуктовая корзина в Курской области признана самой дешевой в России

Такой показатель регион удерживает на протяжении четырех лет благодаря конкуренции

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