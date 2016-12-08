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Лавров: «Надо прекратить саботаж Минских соглашений»

Об этом министр иностранных дел России заявил на пленарном заседании СМИД ОБСЕ в Гамбурге

Глава российского МИДа Сергей Лавров считает  необходимым прекратить саботаж договоренностей «Минска-2» по урегулированию ситуации на Украине. Об этом дипломат заявил на пленарном заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, проходящем в четверг в Гамбурге.

Лавров обратил внимание, что конфликт, происходящий на востоке Украины, можно урегулировать только на основе выполнения Минских соглашений и резолюции Совета Безопасности ООН 2202. Альтернативе этому пути нет, подчеркнул он

«Надо прекратить саботаж этих решений, согласно которым нет альтернативы прямым переговорам Киева и Донбасса в рамках контактной группы при поддержке «нормандского формата»,— сказал Лавров, передает корреспондент «Известий».

СМИД ОБСЕ — площадка для политического диалога 57 государств — участников организации.

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Лавров: «Надо прекратить саботаж Минских соглашений»

Об этом министр иностранных дел России заявил на пленарном заседании СМИД ОБСЕ в Гамбурге

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