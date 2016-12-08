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Матвиенко призвала российский бизнес стать патриотичнее

Спикер СФ предложила ввести жесткий запрет на госзакупки офшорными компаниями

— Коллеги, жесткий надо ввести запрет на участие в государственных закупках РФ для офшорных компаний, имеющих иностранную юрисдикцию. Не хватало еще, чтобы наши федеральные деньги бюджетные уходили в прибыль в офшоры неизвестно кому, иностранным компаниям, — заявила сенатор в ходе президиума Совета законодателей РФ.

По словам Матвиенко, бизнес, который хочет участвовать в госзакупках и получать   
бюджетные подряды, должен быть зарегистрирован на территории РФ.

— Я считаю, что норма о запрете участия в госзакупках должна быть императивной.
На мой взгляд, ее надо обязательно записать. Здесь надо патриотичным нашему бизнесу быть, — сказала спикер СФ и обратилась к замминистра экономического развития Евгению Елину, представителям ФАС и прокуратуры с просьбой совместно с депутатами и сенаторами решить эту проблему.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Матвиенко призвала российский бизнес стать патриотичнее

Спикер СФ предложила ввести жесткий запрет на госзакупки офшорными компаниями

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