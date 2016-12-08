Матвиенко призвала российский бизнес стать патриотичнее

— Коллеги, жесткий надо ввести запрет на участие в государственных закупках РФ для офшорных компаний, имеющих иностранную юрисдикцию. Не хватало еще, чтобы наши федеральные деньги бюджетные уходили в прибыль в офшоры неизвестно кому, иностранным компаниям, — заявила сенатор в ходе президиума Совета законодателей РФ.

По словам Матвиенко, бизнес, который хочет участвовать в госзакупках и получать

бюджетные подряды, должен быть зарегистрирован на территории РФ.

— Я считаю, что норма о запрете участия в госзакупках должна быть императивной.

На мой взгляд, ее надо обязательно записать. Здесь надо патриотичным нашему бизнесу быть, — сказала спикер СФ и обратилась к замминистра экономического развития Евгению Елину, представителям ФАС и прокуратуры с просьбой совместно с депутатами и сенаторами решить эту проблему.