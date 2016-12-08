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Китай расширяет крупный пропускной пункт на границе с Россией

Теперь в Хэйхэ работает таможенный терминал специально для российских туристов

В китайском Хэйхэ заработал терминал таможенного контроля специально для российских туристов.

Как сообщает ИА «Амур.инфо», приезжающих встречают в максимально комфортных условиях и говорят с ними на русском языке. В частности, можно услышать слова «Счастливого пути» и «Спасибо».

С российской стороны тоже появились нововведения. К примеру, билеты сейчас сканируют, а не отрывают корешки, как ранее.

Как напоминает агентство, первые изменения в пропускном пункте в Хэйхэ на границе с Россией были анонсированы КНР еще в начале ноября.

Ежегодная пропускная способность этого перехода увеличилась с 2 млн до 3 млн человек.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Китай расширяет крупный пропускной пункт на границе с Россией

Теперь в Хэйхэ работает таможенный терминал специально для российских туристов

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