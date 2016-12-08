Китай расширяет крупный пропускной пункт на границе с Россией

В китайском Хэйхэ заработал терминал таможенного контроля специально для российских туристов.



Как сообщает ИА «Амур.инфо», приезжающих встречают в максимально комфортных условиях и говорят с ними на русском языке. В частности, можно услышать слова «Счастливого пути» и «Спасибо».

С российской стороны тоже появились нововведения. К примеру, билеты сейчас сканируют, а не отрывают корешки, как ранее.

Как напоминает агентство, первые изменения в пропускном пункте в Хэйхэ на границе с Россией были анонсированы КНР еще в начале ноября.

Ежегодная пропускная способность этого перехода увеличилась с 2 млн до 3 млн человек.