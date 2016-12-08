Судьи просят о дополнительном финансировании

Для надлежащего обеспечения правосудия в Крыму и Севастополе, развития электронных технологий в судебной системе, а также для введения в процесс обязательной аудио- и видеозаписи судам необходимо дополнительное финансирование. С такой просьбой к президенту и правительству намерено обратиться судейское сообщество, следует из итогового постановления IX Всероссийского съезда судей. Речь может идти о выделении 50 млрд рублей из бюджета.



IX Всероссийский съезд судей РФ утвердил постановление (есть в распоряжении «Известий»), которое определит основные направления развития судебной системы на ближайшие четыре года.



В документе, в частности, говорится о недостаточном финансировании, в связи с чем суды не могут решить ряд насущных проблем. Например, создать надлежащие условия для развития так называемого электронного правосудия и ввести процедуру аудио- и видеозаписи судебных заседаний. Такие задачи, в частности, предусмотрены федеральной целевой программой «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы». Чтобы реализовать запланированное, по итогам съезда решено обратиться с просьбой о выделении дополнительных средств к президенту и правительству.



Сохраняется необходимость в дополнительном финансировании и для обеспечения судей жильем, а также для доработки и модернизации системы ГАС «Правосудие». Нужны средства и для строительства и реконструкции зданий судов в Крыму и Севастополе.



Съезд поддержал идею создания Судебным департаментом при Верховном суде РФ ведомственной охраны для судов. Для этого потребуется порядка 4,845 млрд рублей дополнительных средств, следует из документа. Осенью прошлого года сократилось количество сотрудников вневедомственной охраны полиции, которая ранее охраняла суды в том числе и в нерабочее время. В результате теперь этим занимаются частные охранные предприятия, расценки которых значительно выше.



По словам гендиректора Судебного департамента при ВС РФ Александра Гусева, речь идет в общей сложности о сумме порядка 50 млрд рублей, за счет которых планируется решить все обозначенные задачи.

— Ежегодно нам хватило бы 15–20 млрд рублей, на федеральную целевую программу — порядка 25–30 млрд рублей. До 2020, может быть, даже до 2022 года. Речь идет и о строительстве новых зданий судов, — сказал он по завершении съезда.



Реформа судоустройства и корректировка законодательства



Съезд поддержал идею создания в судах общей юрисдикции пяти апелляционных и девяти кассационных судов, которые будут действовать в специальных округах, не совпадающих с административно-территориальным делением. Это позволит унифицировать построение судебной системы и оптимизировать судебную нагрузку, говорится в документе.

По словам Гусева, эти планы судейское сообщество намерено исполнить за счет внутреннего перераспределения средств, без дополнительных бюджетных ассигнований.

В итоговом документе поддержана идея о расширении института профессионального представительства в судах (сейчас представлять интересы сторон могут только юристы с дипломами. — «Известия»), институтов досудебного и внесудебного урегулирования споров, а также о сокращении сроков производства судебных экспертиз.



Также съезд судей считает целесообразным изменить правила условно-досрочного освобождения тяжело больных осужденных (перечень болезней установлен правительством). Этот процесс должен проходить с участием наблюдательных комиссий в регионах (в них входят представители заинтересованных ведомств). Это позволит усилить общественный контроль за обоснованностью дальнейшего нахождения в местах лишения свободы тех осужденных, которые для своего исправления не нуждаются в полном отбывании наказания, либо не могут его отбывать по состоянию здоровья, говорится в документе.