Москва и Анкара ведут интенсивные переговоры по Алеппо

Москва и Анкара очень интенсивно взаимодействуют по всем каналам, обсуждая прекращение огня в сирийском Алеппо, заявил пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын.

Он добавил, лидеры России и Турции провели три раунда телефонных переговоров.

«Взаимодействие с Россией идет очень интенсивно по всем каналам», — заявил Калын. По его словам, обсуждается как прекращение огня в Алеппо, так и доставка в город гуманитарной помощи.

«Мы продолжаем переговоры о прекращении огня в Алеппо и обеспечении доставки гуманитарной помощи», — приводит слова Калына «РИА Новости».