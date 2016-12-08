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Москва и Анкара ведут интенсивные переговоры по Алеппо

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции

Москва и Анкара очень интенсивно взаимодействуют по всем каналам, обсуждая прекращение огня в сирийском Алеппо, заявил пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын.

Он добавил, лидеры России и Турции провели три раунда телефонных переговоров.

«Взаимодействие с Россией идет очень интенсивно по всем каналам», — заявил Калын. По его словам, обсуждается как прекращение огня в Алеппо, так и доставка в город гуманитарной помощи.

«Мы продолжаем переговоры о прекращении огня в Алеппо и обеспечении доставки гуманитарной помощи», — приводит слова Калына «РИА Новости».

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Москва и Анкара ведут интенсивные переговоры по Алеппо

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции

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