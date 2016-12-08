Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Семимесячного ребенка ударило током во время фотосессии в Омске

Девочка, получившая во время съемок электротравму, госпитализирована

Семимесячного ребенка ударило током во время проведения новогодней фотосессии в Омске.

По данным РИА «Омск-информ», несчастный случай произошел в одной из фотостудий, куда родители девочки пришли для проведения новогодней фотосессии. Во время съемок ребенок получил электротравму от неисправной елочной гирлянды, в результате чего девочку госпитализировали. Врачи выпишут ее из больницы в ближайшее время.

По данному факту областная прокуратура и следователи организовали проверку на предмет соблюдения фотостудией требований безопасности жизни или здоровья потребителей при выполнении работ или оказании услуг. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Семимесячного ребенка ударило током во время фотосессии в Омске

Девочка, получившая во время съемок электротравму, госпитализирована

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Нонна Каграманян

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке