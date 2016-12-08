Семимесячного ребенка ударило током во время фотосессии в Омске

Семимесячного ребенка ударило током во время проведения новогодней фотосессии в Омске.

По данным РИА «Омск-информ», несчастный случай произошел в одной из фотостудий, куда родители девочки пришли для проведения новогодней фотосессии. Во время съемок ребенок получил электротравму от неисправной елочной гирлянды, в результате чего девочку госпитализировали. Врачи выпишут ее из больницы в ближайшее время.

По данному факту областная прокуратура и следователи организовали проверку на предмет соблюдения фотостудией требований безопасности жизни или здоровья потребителей при выполнении работ или оказании услуг. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.