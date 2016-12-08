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Во время пожара в Нижнем Тагиле погиб младенец

Причины возгорания в квартире выясняют следователи

Пожар произошел в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле. Возгорание возникло в одной из квартир. Спавший в сумке-переноске полуторамесячный младенец получил многочисленные ожоги. Спасти жизнь девочки врачи не смогли.

Как сообщает ТагилСити.Ру, одной из версий пожара считается возгорание электроплитки, включенной для обогрева. Переноска же, в которой находился ребенок, была сделана из синтетического материала, пояснили агентству в городской администрации.

Во время пожара в той же комнате находилась двухлетняя сестра девочки. Сейчас она госпитализирована.

По факту случившегося проводится проверка. Предполагаемой причиной возгорания специалисты считают нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприбора.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Во время пожара в Нижнем Тагиле погиб младенец

Причины возгорания в квартире выясняют следователи

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