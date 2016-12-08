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Четверг,
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У псковской пенсионерки украли $3 тыс. и €9,3 тыс.

Неизвестные под видом работников одной из коммунальных служб обокрали квартиру пожилой женщины

У псковской пенсионерки украли $3 тыс. и €9,3 тыс. Неизвестные под видом работников одной из коммунальных служб обокрали квартиру пожилой женщины.

Как сообщает Псковское агентство информации, в квартиру пожилой женщины пришли две женщины. Они представились сотрудниками коммунальной службы города и сообщили, что пришли проверить исправность газового оборудования.

После их ухода выяснилось, что из квартиры была похищена похищены крупная сумма денег, а также ювелирные изделия.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

У псковской пенсионерки украли $3 тыс. и €9,3 тыс.

Неизвестные под видом работников одной из коммунальных служб обокрали квартиру пожилой женщины

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