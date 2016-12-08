Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

В Госдуме не будут запрещать чиновникам иметь имущество за границей

Депутаты сочли законопроект противоречащим конституционному праву граждан

Депутаты Государственной думы России намерены отклонить законопроект о запрете чиновникам иметь имущество за рубежом, внесенный в повестку дня в комитет Думы по безопасности и противодействию коррупции на четверг.

По словам заместителя председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева, запрет иметь собственность за рубежом противоречил бы конституционному праву граждан.

«То, что мы обязали раскрывать источники, на какие средства это было приобретено, я считаю достаточной антикоррупционной мерой», - заявил депутат.

Российские госслужащие, считают некоторые депутаты, и так проявляют достаточную открытость в вопросах декларирования своих доходов и расходов, пишет сайт «Комсомольской правды».

Окончательного решения по вопросу запрета иметь недвижимость за границей пока не принято, подчеркнул эксперт.

Напомним, законопроект был внесен членом фракции КПРФ Валерием  Рашкиным и группой депутатов в октябре 2014 года. В документе предлагалось запретить иметь имущество за рубежом чиновникам, депутатам, сенаторам, заместителям генпрокурора, членам совета директоров Центробанка, губернаторам и близким родственникам вышеперечисленных госслужащих.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

В Госдуме не будут запрещать чиновникам иметь имущество за границей

Депутаты сочли законопроект противоречащим конституционному праву граждан

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Нонна Каграманян

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке