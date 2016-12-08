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Лавров и Керри проводят встречу тет-а-тет в Гамбурге

Главы дипведомтсв России и США обсуждают договоренности от 2 декабря

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри начали встречу в немецком Гамбурге, где в четверг открылось заседание СМИД ОБСЕ.

Главы дипведомств беседуют «тет-а-тет». Ожидается, что Лавров и Керри обсудят договоренности от 2 декабря в Риме. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.

По итогам первой встречи в Гамбурге Джон Керри выразил надежду, что решение по Сирии будет принято в четверг, 8 декабря.

Напомним, 2 декабря на полях международной конференции «Средиземноморье: римский диалог» в Риме Лавров и Керри обсудили прекращение огня в Сирии, а также Ливию и Йемен.

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Лавров и Керри проводят встречу тет-а-тет в Гамбурге

Главы дипведомтсв России и США обсуждают договоренности от 2 декабря

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