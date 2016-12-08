В Барнауле, возможно, появился последователь хабаровских живодерок

Правоохранительные органы Барнаула начали проверку по факту появления в местной блогосфере фотографий некого Александра Трошникова.



Снимки израненных животных он публикуют на своей странице в одной из социальных сетей. При этом он утверждает, что истязает животных сам, и описывает, как это происходит. В настоящее время аккаунт удален, сообщает altapress.ru.

СУ СКР по Алтайскому краю после завершения проверки должен установить, кто конкретно причастен к публикации этих фотографий и сопровождающих их текстов. После этого действиям дадут правовую оценку. Далее будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, дело о живодерках из Хабаровска всколыхнуло всю страну. Как писали «Известия», две 17-летние девушки опубликовали на своих страничках в интернете фото замученных ими животных. Сейчас против них возбуждено дело по статье «Жестокое обращение с животными». Девушкам грозит до 2 лет заключения.