Кремль высказался о возможности введения новых санкций против РФ

Кремль прокомментировал планы Запада о возможном введении новых санкций в отношении России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что данные намерения не будут реализованы на практике.

Он подчеркнул, что Москва сожалеет в связи с угрозами применений новых антироссийских санкций. Песков отметил, что Запад пытается подменить «неготовность помогать в сирийском урегулировании абсолютно безосновательными угрозами в санкционном плане».

«Все-таки хочется верить, что в итоге здравый смысл возобладает и, скажем так, в реальности эти разговоры останутся только разговорами», — резюмировал Песков, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее представитель Белого дома Джош Эрнест предложил ввести новые санкции против России.