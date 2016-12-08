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Кремль высказался о возможности введения новых санкций против РФ

Страны Запада могут применить санкционную политику в отношении России из-за ситуации в сирийском Алеппо

Кремль прокомментировал планы Запада о возможном введении новых санкций в отношении России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что данные намерения не будут реализованы на практике.

Он подчеркнул, что Москва сожалеет в связи с угрозами применений новых антироссийских санкций. Песков отметил, что Запад пытается подменить «неготовность помогать в сирийском урегулировании абсолютно безосновательными угрозами в санкционном плане».

«Все-таки хочется верить, что в итоге здравый смысл возобладает и, скажем так, в реальности эти разговоры останутся только разговорами», — резюмировал Песков, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее представитель Белого дома Джош Эрнест предложил ввести новые санкции против России.

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Кремль высказался о возможности введения новых санкций против РФ

Страны Запада могут применить санкционную политику в отношении России из-за ситуации в сирийском Алеппо

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