Дольщиков защитили от банкротства застройщика

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручения министерствам по итогам послания президента Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года. Они коснулись практически всех органов федеральной исполнительной власти, а также целого ряда общественных, научных и экспертных организаций. Кроме того, глава правительства подписал постановление о защите прав дольщиков.



- Предстоит принять решения, которые должны позволить возобновить рост экономики, оптимизировать механизмы контроля за предпринимательской сферой. Также необходимо повысить устойчивость бюджетов всех уровней к колебаниям цен на нефть и другим внешним и внутренним шокам, - завил премьер в ходе совещания с правительством.



Также Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановления о защите прав дольщиков. Минстрою поручено выступить учредителем некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». Начиная с 1 января следующего года застройщики будут в обязательном порядке делать отчисления в фонд. А фонд, в свою очередь, будет выделять средства на достройку жилья, либо выплачивать людям возмещение в случае банкротства застройщика, который уплачивал взносы.



Поручения, данные ведомствам по итогам послания президента, касались практически всех сфер социальной и экономической жизни страны. При этом премьер особенно отметил, что реализовывать задачи придется в ускоренном режиме.



- Сроки исполнения поручений разные. Тем не менее они являются сжатыми. Прошу всех руководителей федеральных структур за этим следить, - предупредил глава правительства.



Минэкономразвития до 11 мая 2017 года совместно с общественными организациями и бизнес-структурами дано поручение подготовить и утвердить комплексный план действий правительства на 2017–2025 годы. В нем ведомство должно предусмотреть весь спектр мер, которые уже к 2019-2020 году помогут обеспечить достижение темпов роста российской экономики, превышающих мировые. Такие показатели предусмотрены, в частности, и Стратегией экономической безопасности России, проект которой был принят на днях на заседании Совета безопасности в Кремле.



Кроме того, Минэкономразвития должно предусмотреть механизм, который будет регулировать деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг, а также систему их господдержки.



Минфину до конца 2017 года следует проработать вопрос о том, как повысить устойчивость бюджета России и исполнять все обязательства государства с учетом возможных колебаний цен на нефть и прочих изменений внешних конъюнктурных факторов.



Минкомсвязи совместно с Минтрудом до мая 2017 года необходимо предусмотреть возможность продления срока (до 2023 года) применения пониженных тарифов страховых взносов для российских организаций, работающих в области информационных технологий.



Отдельно Дмитрий Медведев поручил Минюсту обеспечить внесение изменений в законодательство для определения правового статуса самозанятых граждан. А проект доклада президенту по этому вопросу должен быть подготовлен до конца мая 2017 года.



Помимо этого, до конца апреля будущего года Минстрою необходимо внести поправки в действующее законодательство и создать механизм для учета мнения граждан - прежде всего, при разработке правил благоустройства территории.



Для решения поставленных в послании президента задач по улучшению экологической ситуации в стране глава правительства поручил Минприроды разработать и представить паспорт приоритетных проектов. Среди главных направлений - сохранение и предотвращение загрязнения Байкальской природной территории, самого озера Байкал, реки Волги, Телецкого озера.



Отдельно Минкомсвязи совместно с субъектами РФ было поручено подготовить и утвердить план-график подключения в 2017–2018 годах больниц и поликлиник к скоростному интернету. Одна из главных задач в этом отношении - развитие телемедицины в регионах, расширение практики консультирования населения специалистами ведущих медицинских организаций России.



Также до мая следующего года Минфину совместно с органами исполнительной власти субъектов, экспертным советом при правительстве, Торгово-промышленной палатой РФ, общественными и бизнес-организациями было поручено подготовить и представить предложения о том, как следует оптимизировать налоговые льготы и иные преференции, предоставляемые субъектам хозяйственной деятельности.

Помимо поручений министерствам, премьер-министр утвердил государственную стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на период до 2020 года и плановый период до 2025 года.



- Производство подделок и контрафакта мешает созданию цивилизованного рынка. Оценить масштабы бедствия в точных цифрах довольно сложно, поскольку незаконный оборот находится в теневом секторе экономики. Тем не менее, по различным оценкам, в ряде отраслей доля такой продукции может быть очень большой – до 50%. В результате бюджет недополучает налоги, а люди, которые покупают такие товары, рискуют своим здоровьем, а подчас даже жизнью, - отметил премьер-министр.

