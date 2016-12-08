В Симферополе появится государственный приют для животных. Об этом заявил глава администрации крымской столицы Геннадий Бахарев в ходе обсуждения вопросов, связанных с безнадзорными животными.



По словам градоначальника, госприют начнут строить в 2017 году. В нем могут одновременно проживать до 200 бездомных животных.

Как сообщает ИА «Крыминформ», ранее Бахарев сообщал, что приют для собак на симферопольском полигоне твердых коммунальных отходов продолжит работу до ввода нового объекта.

