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Прибор для экспресс-диагностики рака разрабатывают в Самаре

Он должен определять естественные онкологические маркеры в слюне человека

Самарские ученые предложили использовать метод оптического анализа жидкостей для определения естественных онкологических маркеров в биожидкостях человека.

Разработчики планируют создать прибор, который бы использовал для этого слюну, поскольку это самый простой и удобный способ экспресс-диагностики. Кроме того, анализ удастся взять оперативно, и его проведение будет недорогим.

Как сообщает ВолгаНьюс.рф, в приборе будет использоваться нанотехнология Lab-on-chip.

По размерам он будет напоминать обычный смартфон. Диагностика займет несколько минут.

Образец слюны попадет в емкость внутри чипа, и уже там волоконные лазеры проведут спектральный анализ частиц биожидкости.

Первый экспериментальный образец прибора будет готов вначале следующего года. Далее его будут тестировать в клинических условиях.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Прибор для экспресс-диагностики рака разрабатывают в Самаре

Он должен определять естественные онкологические маркеры в слюне человека

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