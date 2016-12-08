Прибор для экспресс-диагностики рака разрабатывают в Самаре

Самарские ученые предложили использовать метод оптического анализа жидкостей для определения естественных онкологических маркеров в биожидкостях человека.



Разработчики планируют создать прибор, который бы использовал для этого слюну, поскольку это самый простой и удобный способ экспресс-диагностики. Кроме того, анализ удастся взять оперативно, и его проведение будет недорогим.

Как сообщает ВолгаНьюс.рф, в приборе будет использоваться нанотехнология Lab-on-chip.

По размерам он будет напоминать обычный смартфон. Диагностика займет несколько минут.



Образец слюны попадет в емкость внутри чипа, и уже там волоконные лазеры проведут спектральный анализ частиц биожидкости.

Первый экспериментальный образец прибора будет готов вначале следующего года. Далее его будут тестировать в клинических условиях.