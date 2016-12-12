«Кинопоэзия» от Пушкина до Пастернака

В московском кинотеатре «Пионер» представили первый альманах «Кинопоэзия», снятый в новом жанре поэтического мини-фильма. Всего в альманах вошли восемь киноэссе по произведениям русских классиков, сделанных в формате сверхкороткого метра. Режиссеры — Валерия Гай Германика и ее молодые коллеги Иван Оганесов, Виктор Вохминцев, Владимир Бек, Павел Сеплярский и Аксинья Гог.

По словам автора проекта, актера театра и кино Анатолия Белого, сейчас снято уже 13 фильмов, и проект продолжает развиваться.

Фото: предоставлено кинотеатром "Пионер"

— Изначально это была акция для благотворительного аукциона Светланы Бондарчук — мы хотели сделать фильм по стихотворениям русских классиков и продать его, а все вырученные деньги перевести в фонд помощи больным детям, — рассказал «Известиям» актер. — Однако люди, купившие авторские права, потом снова отдали их нам, и теперь мы можем демонстрировать картину на фестивалях и в кинозалах. Мы решили продолжить съемки уже для образовательно-просветительского проекта, цель которого — популяризация нашей поэзии через большой экран.

Фото: Марк Серый/предоставлено кинотеатром "Пионер"

По словам Анатолия Белого, режиссеры, как правило, сами выбирали стихотворения для экранизации, а те, кто не мог определиться, обращались за подсказкой к нему. По форме это короткометражные фильмы, где сюжет разворачивается, пока закадровый голос читает стихотворение.



Фото: Марк Серый/предоставлено кинотеатром "Пионер"

В съемках приняли участие такие звезды российского кино, как Агния Кузнецова (новелла по произведению Марины Цветаевой «В огромном городе моем…»), Артур Смольянинов («На холмах Грузии лежит ночная мгла…» Александра Пушкина), Мария Миронова («Земля» Бориса Пастернака), Антон Шагин («До свиданья, друг мой…» Сергея Есенина) и сам Анатолий Белый («Я вас любил» Пушкина и «Скрипка и немножко нервно» Владимира Маяковского).

— Хочу сказать спасибо за то, что меня пригласили в этот проект, — поблагодарила со сцены Валерия Гай Германика. — Мой фильм — восьмой, по стихотворению Цветаевой.

В мини-фильме Германики «Попытка ревности» главные герои — дети, которые играют взрослых. Причем главную женскую роль в этой крошечной короткометражке исполняет дочь режиссера Октавия.



Почти все фильмы киноальманаха показывали в Москве впервые, но некоторые из работ уже представлены в свободном доступе в интернете. В следующем году авторы планируют снять 20 новых поэтических мини-фильмов.