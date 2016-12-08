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Четверг,
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Западное СМИ назвало продажу акций «Роснефти» личным триумфом Путина

Сделка состоялась, несмотря на санкционную политику Запада в отношении России

Авторитетное британское издание прокомментировало завершение сделки по приватизации российской компании «Роснефть». 7 декабря руководитель «Роснефти» Игорь Сечин проинформировал президента Путина о продаже 19,5% акций компании консорциуму, созданному Катарским суверенным фондом и Glencore.

Совершившаяся сделка по продаже акций «Роснефти» стала личным триумфом Владимира Путина, считают журналисты британского СМИ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times, сделка состоялась, несмотря на санкции ЕС и США, примененные в отношении России.

Обозреватели газеты называют продажу акций «Роснефти» «неожиданной сделкой».

«Glencore и суверенный фонд Катара станут владельцами 19,5% акций российской нефтяной компании «Роснефть» в результате неожиданной сделки на €10,5 млрд, которая ознаменовала триумф президента Владимира Путина», —  говорится в статье.

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Западное СМИ назвало продажу акций «Роснефти» личным триумфом Путина

Сделка состоялась, несмотря на санкционную политику Запада в отношении России

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