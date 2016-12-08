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В магнитогорских трамваях установят видеокамеры

Видеонаблюдение позволит в режиме онлайн отслеживать происходящее в салоне и вовремя выявлять нарушителей

В трамваях Магнитогорска появится видеонаблюдение. Муниципальное предприятие «Маггортранс» планирует до конца года весь подвижной состав оборудовать видеокамерами.

По мнению руководства предприятия, установка видеокамер положительно скажется на культуре обслуживания пассажиров. Это позволит в режиме онлайн отслеживать происходящее в салоне и выявлять людей, которые нарушают общественный порядок.

В перспективе «Маггортранс» планирует сделать общедоступной информацию с видеокамер, чтобы любой желающий смог посмотреть, где находится трамвай и что происходит в его салоне.

Как пишет ИА «Урал-пресс-информ», в настоящее время каждый день в Магнитогорске на линию выходят 126 поездов.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

В магнитогорских трамваях установят видеокамеры

Видеонаблюдение позволит в режиме онлайн отслеживать происходящее в салоне и вовремя выявлять нарушителей

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