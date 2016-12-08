В теплицах Якутии заработают японские технологии

Создать комбинат по производству овощей в Якутии решила группа компаний с японского острова Хоккайдо. Исследователей привлекли климатические условия республики.

Как заявили в представительстве корпорации «Хоккайдо», в октябре в Якутии построили теплицу, в которой выращивают помидоры. Пока они зеленые, но через неделю должны поспеть.

Проект будет постепенно расширяться, и в итоге теплицы займут 3,2 га. Овощи будут выращивать по технологиям, специально разработанным на Хоккайдо для суровых климатических условий.

В 2018 году строительство планируется завершить. Общая сумма инвестиций составит ¥20 млн (или около $177 тыс.).

Как напоминает ИА SakhaNews, этот проект входит в комплекс мероприятий, которые японские власти предложили к запланированному на 15–16 декабря визиту в страну Владимира Путина.