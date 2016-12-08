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Депутату из Псковской области грозит до пяти лет лишения свободы

Александр Конашенков сбил насмерть пожилую женщину

В отношении депутата Гдовского района Александра Конашенкова возбуждено уголовное дело. Народный избранник 1 ноября насмерть сбил на автомобиле пожилую женщину.

СУ СКР по Псковской области возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», передает «Псковская лента новостей».

Наезд на пешехода Конашенков совершил 1 ноября в деревне Добручи Гдовского района. На автомашине Kia он сбил 70-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась.

Сообщается, что в момент ДТП депутат был трезв. Александр Конашенков является заместителем председателя Псковского регионального отделения партии «Яблоко» и возглавляет ассоциацию «Псковский фермер».

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Депутату из Псковской области грозит до пяти лет лишения свободы

Александр Конашенков сбил насмерть пожилую женщину

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